"Народные дипломаты" из США, Австралии и Европы прибудут в Крым 28 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Делегация, в которую войдут 22 гражданина США, Австралии и стран Европы, в субботу посетит Крым. Об этом сообщили в пятницу на сайте Госсовета республики.

"28 сентября в Крым прибудет делегация из Норвегии и Нидерландов, Германии, Австрийской Республики, Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Возглавит ее руководитель организации "Народная дипломатия. Норвегия" Хендрик Вебер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в программе поездки - знакомство иностранных гостей с культурой народов Крыма и героическим прошлым полуострова, встреча со студентами Крымского Федерального университета, посещение Международного детского центра "Артек", Мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" и других достопримечательностей полуострова. Также состоится встреча зарубежных гостей с крымскими парламентариями и презентация книги Хендрика Вебера на немецком языке "Наш Крым", рассказывающей о событиях Крымской весны и преобразованиях, которые произошли после воссоединения Крыма с Россией.

"Из 22 членов делегации только трое уже не в первый раз посещают наш полуостров. Остальные окажутся здесь впервые. Думаю, они будут приятно удивлены, увидев своими глазами, что происходит в Крыму на самом деле и насколько стремительно развивается регион", - добавил в пресс-службе.

Ситуация в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В связи с этим Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.