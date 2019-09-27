Международный межрелигиозный молодежный форум пройдет в Дагестане в шестой раз

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. VI Международный межрелигиозный молодежный форум пройдет в Дагестане с 29 сентября по 4 октября . Ожидается, что участие в нем примут представители регионов России и стран ближнего зарубежья, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по национальной политике и делам религий республики.

Организаторами форума выступают министерство по национальной политике и делам религий Дагестана, муфтият Дагестана, Махачкалинская епархия Русской православной церкви, Совет иудейских общин Дагестана.

"С 29 сентября по 4 октября 2019 года на базе санатория "Каспий" в поселке Манас Карабудахкентского района состоится VI Международный межрелигиозный молодежный форум. Мероприятие пройдет в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы", - говорится в сообщении.

Участники из России и зарубежья

В форуме, по данным ведомства, примут участие 150 молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет из регионов России, а также стран ближнего зарубежья.

"Целью проведения форума является приобщение молодежи к истинным ценностям традиционных для России религий, расширение и укрепление межконфессионального диалога и сотрудничества в молодежной среде, нравственно-патриотическое воспитание молодежи, противодействие идеологии экстремизма и терроризма", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по данным министерства, задачи форума - предоставление молодежи условий для совместного обучения, интеллектуального, культурного, творческого и спортивного досуга, интеграция северокавказской молодежи в жизнь страны, знакомство с другими регионами страны, с национальными и историческими традициями народов Российской Федерации и ближнего зарубежья, а также противодействие идеологии экстремизма и терроризма в регионе.

"В программу мероприятия включены встречи с политиками, известными религиозными и общественными деятелями, учеными, спортсменами. Также для участников форума организованы мероприятия, нацеленные на личностное развитие, тренинги, дискуссионные площадки, мастер-классы, соревнования по различным видам спорта, интеллектуальные игры, экскурсионная программа, включающая посещение культовых зданий различных конфессий, исторического парка "Россия - моя история", музейных комплексов Дербента", - сообщается на сайте министерства.

Также в рамках форума запланирована Международная научно-практическая богословская конференция, посвященная роли органов власти, религиозных организаций и журналистского сообщества в достижении этноконфессионального мира и согласия в обществе.

Первый международный молодежный межрелигиозный форум в Дагестане прошел в августе 2014 года. Участие в нем приняли более 100 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет из регионов СКФО, а также из Южной Осетии и Азербайджана.