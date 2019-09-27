Петербургский цирк на Фонтанке представил премьеру грандиозного шоу фонтанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Грандиозное шоу фонтанов представили в пятницу на арене Большого Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке, где прошла премьера спектакля "Принц цирка". В нем соединились современные технологии, водоворот света и звука и редкие по красоте водяные эффекты, рассказал журналистам директор цирка Илья Ляхов.

"Три года мы работали над этой программой, которая потребовала сложнейших технических решений, связанных с поведением огромных масс воды в замкнутом цикле. И в то же время это продолжение традиции, заложенной еще Гаэтано Чинизелли, у которого еще в 1891 году в представлении "Четыре стихии" вода низвергалась на манеж, поражая публику этим необычайным зрелищем", - сказал директор цирка.

В новом спектакле задействовано 92 тонны воды, а сама конструкция может выдержать выход целой группы слонов.

В своем новом проекте режиссер-постановщик Руслан Ганеев учел и то обстоятельство, что Санкт-Петербург славится своими фонтанами, а само действие разворачивается на берегу Фонтанки. Высота основного каскада воды в этом представлении - 22 метра, а боковые фонтаны поднимают свои струи на семиметровую высоту. Всего же в основу спектакля заложено 350 тонн новейшего фонтанного, светового и звукового оборудования. На его сборку потребовалось две недели работы большой команды специалистов.

В столь необычных условиях потребовалось немало времени для адаптации животных к светоэффектам, которые осложняли их ориентирование в пространстве. В спектакле участвуют 10 африканских львов и четыре морских льва, а также дюжина попугаев какаду. Для того, чтобы хищники не оскальзывались о поверхность мокрыми лапами, для них было придумало специальное покрытие.

Шоу в виде бала-маскарада соединило талант 45 высокопрофессиональных артистов и восходящих звезд манежа. Среди них - гимнаст на мачте Александр Поздняков, акробаты на велобайках под руководством Евгения Залесского, групповые жонглеры Филиппа Пацкевича, восходщая звезда манежа Тимур Гончаров с премьерным воздушным номером на ремнях. А его титулованный отец Владислав Гончаров, работающий с африканскими львами, предстал в образе лорда.

Родившись на петербургской арене, шоу "Принц цирка" будет идти здесь до 18 января, а затем отправится в большое турне по циркам страны, входящим в содружество "Росгосцирка".