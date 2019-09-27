Картины российских художников из десяти городов представят на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Проект "Живописная Россия - 2019" представит в начале октября в Ставрополе картины художников из десяти городов страны, сообщили в пятницу пресс-службе краевого музея изобразительных искусств.

"63 художника из десяти городов России покажут более 150 живописных произведений. Ставропольских зрителей ждет встреча с работами уже полюбившихся авторов, также предстоит и открытие новых имен", - говорится в сообщении.

Ежегодно передвижной выставочный проект "Живописная Россия" представляет любителям искусства разные направления живописи. "В 2019 году проект исследует наиболее яркие пластические тенденции, отдельные явления и школы, - "суровый стиль", "ленинградская школа живописи", абстракция, как уникальная формация "Малой Грузинской", традиции "большой картины", пленэра и другие направления", - отмечают в музее.

В 2019 году выставки в рамках проекта, помимо Ставрополя, организуются в Москве, Кирове и Саранске. В Ставрополе картины художников будут представлены до конца октября. Проект организован Фондом "Визарт" и Творческим союзом художников России при поддержке Министерства культуры РФ и Российской академии художеств.