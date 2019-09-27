День туризма в КЧР отметили песенным фестивалем, квестами и спортивными состязаниями

ЧЕРКЕССК, 27 сентября. /ТАСС/. Всемирный день туризма в Карачаево-Черкесской Республике отпраздновали большой концертной программой, фестивалем туристской песни, спортивными соревнованиями, квестами и викторинами. Об этом в пятницу журналистам рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"В рамках празднования Всемирного дня туризма на территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров" прошли трехчасовые массовые соревнования по спортивному ориентированию "Шахматы на бегу". Квест для проверки собственных умственных способностей и физической подготовки прошли около 300 любителей активного отдыха. Победители в шести возрастных категориях были отмечены Почетными грамотами и призами", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в честь праздника в амфитеатре города Черкесска прошел большой праздничный концерт с участием исполнителей республики и звездных гостей из соседних регионов. Посмотреть праздничную программу пришли более тысячи местных жителей, которым также был представлен ролик о развитии туристского сегмента в КЧР.

"Карачаево-Черкесия славится своими курортами, древнейшими памятниками истории, самобытной культурой народов, проживающих в республике. Все это в совокупности придает Карачаево-Черкесии неповторимый колорит и индивидуальность. Туристическая индустрия является одной из важнейших отраслей развития экономики Карачаево-Черкесии, привлекательность региона для инвесторов и туристов во многом связана с имеющимся на территории ресурсами, где благоприятно сочетаются красивейшая природа, климатические условия, минеральные источники и богатое культурно-историческое наследие", - сказал председатель правительства КЧР Аслан Озов, слова которого приводит пресс-служба.

На празднике была организована викторина "День туризма - 2019", десять победителей которой получили сертификаты на бесплатный отдых на курортах региона. Традиционный фестиваль бардовской песни "Туристская песня на Домбае" в этом году в честь праздника был перенесен в город Черкесск. К праздничной дате в регионе выпустили специальный альбом-путеводитель, который содержит данные о самых популярных туристических маршрутах республики, а также журнал о достопримечательностях КЧР.