Мэр Дербента предложил московскому ФК "Динамо" открыть в городе филиал футбольной академии

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Мэр Дербента Хизри Абакаров выступил с инициативой открытия в городе филиала футбольной академии. Суть проекта он обсудил с приехавшей в пятницу в республику делегацией ФК "Динамо" (Москва).

"Сегодня в Дагестан прилетели представители футбольного клуба "Динамо" (Москва): это менеджер проектов ФК Денис Дмитриев, административный директор Сергей Кошелев и старший тренер-куратор младшей возрастной группы воспитанников академии футбола "Динамо" Сергей Чикишев, - написал Абакаров на своей странице в Instagram после встречи с администрацией клуба. - У меня есть идея открыть филиал одной из футбольных академий в нашем городе, очень рад был послушать советы и предложения от профессионалов".

Отмечается, что мэр и гости обсудили "возможные варианты совместной работы по развитию дагестанского детско-юношеского футбола и, в частности, спортивной инфраструктуры в Дербенте".

"Представители "Динамо" мне сказали, что они заинтересованы в поиске талантливых воспитанников для своей академии и впоследствии футболистов для клуба. Также выразили заинтересованность проводить в Дербенте детско-юношеские турниры по футболу и сборы для ребят из академии "Динамо" при наличии подходящей для этого инфраструктуры", - отметил Абакаров.

В Дагестане несколько школ, где занимаются футболом, в том числе государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Республиканская детско-юношеская спортивная школа" в Махачкале, футбольное училище олимпийского резерва в Каспийске, частное учреждение дополнительного образования "Академия футбольного клуба "Анжи".