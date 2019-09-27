Центры профессионального обучения инвалидов планируют открыть в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Центры профессионального обучения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья планируют создать в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Шамиль Магомедов.

"Есть в планах создание обучающих центров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, у нас развивается туризм, все больше туристов приезжает в республику - они (люди с ограниченными возможностями здоровья - прим. ТАСС) могли бы делать сувенирную продукцию. Надеемся, что проект поддержат на уровне правительства республики", - сказал Магомедов.

Он уточнил, что у молодежного центра занятости уже есть опыт подобной работы с инвалидами. Их привлекали к изготовлению деревянных игрушек. Кроме того, центр сотрудничает с фондом "Колесо добра", реализующим проект по обучению инвалидов ювелирному мастерству.

Как ранее сообщала ТАСС президент фонда Наида Магомедова, в этом году фонд получил грант Минсоцразвития Дагестана на 550 тыс. рублей, эти средства будут направлены на открытие мини-цеха по изготовлению ювелирных изделий, в котором будут обучаться и работать люди с ограниченными возможностями здоровья.