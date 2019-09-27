В Северной Осетии создадут спортивные центры бокса и плавания

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют построить во Владикавказе два спортивных центра - для занятий боксом и плаванием. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр спорта республики Алан Хугаев.

"Есть договоренность о создании Центра бокса. Сейчас ведется работа по выделению земельного участка, есть проектно-сметная документация. Строительство планируется в черте города", - сказал Хугаев.

По его словам, в республике есть проблема с нехваткой бассейнов для занятий плаванием. В связи с этим также планируется строительство Центра плавания.

"Мы говорим о Центре плавания, который мы должны построить для сборной команды республики по плаванию, для детей, которые будут заниматься в программах спортивной подготовки по данному виду спорта. Мы ведем работу в данном направлении", - добавил Хугаев.

Что касается развития футбола, то для него, по словам министра, будут улучшены условия тренировочного процесса. До конца 2019 года планируется заменить покрытие футбольного поля детской школы "Юность". На базе детской спортивной школы "Спартак" уже проведена замена покрытия искусственного поля и открыта площадка для тренировок.

В 2019 году на территории Северной Осетии началось строительство 15 спортивных объектов по нацпроекту "Демография", в том числе строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, обустройство девяти многофункциональных площадок в муниципалитетах и четырех физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В четырех районах появятся малые площадки универсальных комплексов для сдачи норм ГТО.