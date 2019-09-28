Саперы ЧФ обезвредили шесть снарядов, найденных в море около Геленджика

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Саперы Черноморского флота обнаружили и обезвредили шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в море в районе курортного города Геленджика. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

"Водолазы из состава отряда противодиверсионных сил и средств Новороссийской военной морской базы Черноморского флота успешно выполнили работы по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе города Геленджика. Шесть артиллерийских снарядов были обнаружены на морском дне в ходе проведения планового осмотра прибрежной территории вдоль Кавказского хребта", - говорится в сообщении.

Состояние боеприпасов не позволило осуществить их подъем на поверхность, поэтому саперы произвели подрыв на месте обнаружения. Работа велась во взаимодействии с силами МЧС и МВД Краснодарского края.