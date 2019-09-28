В Железноводске открыли парк со спортплощадками и детским городком в виде Кремля

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Новое современное общественное пространство "Комсомольская поляна" со множеством спортивных площадок и детским городком в виде Московского Кремля открылось в субботу в городе Железноводск Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"На территории бывшего пустыря появилось новое современное общественное пространство "Комсомольская поляна". На 4 га построили первый на Кавказских Минеральных Водах памп-трек, мегаплощадку для вокраута, роллердром, большой детский городок в виде Московского Кремля и мультифункциональную территорию для игры в футбол, волейбол и баскетбол", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в центре парка обустроен амфитеатр и концертная площадь, способная вместить 20 тыс. человек одновременно. "На "Комсомольской поляне" установлены стилизованные фонари и современная парковая мебель, а также предусмотрена высадка декоративных деревьев и кустарников. На реализацию проекта ставропольский курорт получил по программе "Комфортная городская среда" 90 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Открытие "Комсомольской поляны" приурочили ко Дню города, там развернутся главные площадки праздника. В этом году впервые в истории городского округа праздник отмечается в поселке Иноземцево. Вечером для гостей мероприятия выступят музыканты европейской группы Secret Service.