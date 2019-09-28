Имя участника обороны Москвы увековечили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Казаки Ставропольского края увековечили имя участника Великой Отечественной войны Петра Вадеева в селе Новоселицком. На здании местной школы открыли мемориальную доску. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе краевого комитета по делам национальностей и казачества.

Вадеев родился в 1921 году, на фронт был призван в 1941 году. Принимал участие в боях за Минск, под Оршей, участвовал в обороне Москвы, взятии Пушкинских высот. Трижды был ранен, после войны стал первым директором школы, на которой и была установлена гранитная мемориальная табличка.

"На средства казаков Новоселицкого станичного казачьего общества изготовлена и установлена на здании сельской школы № 8 именная мемориальная доска. Место выбрали не случайно. Петр Иванович был первым директором учебного учреждения, которое ранее называлось Новоселицкая восьмилетняя школа", - говорится в сообщении.

Вадеев руководил школой десять лет с момента ее основания, умер в 2000 году. За участие в боях во время Великой Отечественной войны он был награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны первой степени, медалями "За Отвагу", "За Боевые заслуги".