Станции московского метро у стадиона "РЖД Арена" могут ограничить на вход и выход

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вход и выход пассажиров на прилегающие к стадиону "РЖД Арена" станции столичного метро - "Черкизовская" и МЦК "Локомотив" - может быть ограничен в субботу по требованию полиции из-за матча между футбольными клубами "Локомотив" и "Зенит", сообщается в "Твиттере" столичной подземки.

"По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к "РЖД Арене", возможны ситуативные ограничения входа и выхода", - говорится в сообщении. Метрополитен также рекомендует приобретать билеты заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания матча.

Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" начнется в субботу в 19:00 мск.