Форум по развитию педагогического образования собрал в Грозном 135 участников

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Задачи развития педагогического образования в контексте реализации национальных проектов обсудят в Грозном в рамках всероссийского форума с 28 по 29 сентября. В мероприятии принимают участие 135 представителей педагогических и классических образовательных вузов России.

"Это достаточно уникальное мероприятие, потому что впервые консолидировано собрались все направления педагогического образования. Если они не сформулируют единую повестку дальнейших своих действий, то добиться тех требований, которые сегодня школа предъявляет к учителю, будет очень сложно. Мы участвуем в этом форуме, потому что для нас важно, чтобы весь тот ресурс, который государство вкладывает в школу, был поддержан современным учителем и был эффективно направлен на получение знаний детьми", - рассказал ТАСС заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Официальное открытие форума "Современное развитие педагогического образования" состоялось в субботу на базе Чеченского государственного педагогического университета в Грозном. В течение двух дней его участников ожидают заседания и круглые столы.

"Когда профессиональное сообщество встречается в таких кругах, это всегда ожидание каких-то новых решений. Мы ждем, что по итогам форума участники сформулируют свои предложения", - отметила заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская.

Также в рамках форума студенты чеченского педагогического вуза представили гостям свои проекты виртуальной реальности и центр гармонизации межэтнических отношений.