Крымский институт обновит коллекцию крымских, донских и кавказских сортов винограда

БАЛАКЛАВА /Севастополь/, 28 сентября. /ТАСС/. Национальный институт виноградарства и виноделия "Магарач" начал обновление коллекции сортов винограда. Она насчитывает более 4 тыс. сортов, с тех видов, которые растут только в Крыму. Об этом в субботу сообщил врио директора института Владимир Лиховской в кулуарах фестиваля WineFest.

"Мы должны всю свою коллекцию перезаложить, и начали именно с уникальных автохтонных сортов Крыма. В этом году мы сделали прививки, вырастили саженцы автохтонных сортов крымских, донских и кавказских", - сказал Лиховский.

Он уточнил, что всего в коллекции института, которая формируется с советских времен, сейчас 4 тыс. 120 сортов, среди них 72 крымских сорта, около 50 - донских, около 70 - дагестанских.

Руководитель "Магарача" отметил, что перезакладка коллекции понадобилась из-за того, что ее состояние стало слишком плохим. Часть сортов потеряны. Чтобы быстро обновить коллекцию, ученые решили выращивать саженцы в гидропонике (технология, которая предполагает выращивание без грунта - в специальном наполнителе), а потом делать подвои из этой лозы. Это позволяет выращивать виноград быстрее и не сказывается на качестве растения.

Праздник сбора урожая и виноделия WineFest 28-29 сентября проходит в Севастополе в четвертый раз. На сайте фестиваля сообщается, что запланированы развлечения для всей семьи, концертная программа с участием российских звезд, презентация крымских вин и виноделен. В празднике примут участие итальянские и российские художники, итальянские оперные певцы, мастера итальянской гастрономии.