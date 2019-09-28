Световое шоу об истории телевидения показали на фасаде центра семьи в Казани

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. В субботу в Казани показали световой ролик, рассказывающий об истории телевидения в России. 3D-шоу транслировалось на фасаде центра семьи "Казан". Его приурочили к переходу страны на цифровое эфирное телевещание.

"14 октября 21 субъект Российской Федерации завершает большую программу перехода на цифровой формат эфирного вещания. Это огромный труд, это федеральная программа, в течение 10 лет мы шли к этому, и это, конечно же, огромное достижение, что по всей стране в любом уголке нашей страны 20 телевизионных каналов будут доступны в высоком качестве, и, самое главное, бесплатно", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

По данным пресс-службы министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана, в республике полномасштабный переход на цифровое телевещание предстоит 14 октября текущего года.

"Что касается нашей республики, нами была разработана программа, мы обошли все домохозяйства во всех населенных пунктах. С конца прошлого года, с декабря по сегодняшний день уже цифровым телевидением охвачено 99,3 процента, две недели нам надо активно поработать", - сказал Минниханов.

Шоу стало частью Цифрового праздника, посвященного переходу страны на цифровое эфирное телевидение. Оно сопровождалось кадрами об истории создания Останкинской телебашни, процессе создания сети цифрового эфирного телевидения, годе перехода России на "цифру".

Световое шоу предварял флешмоб с участием волонтеров. Они выстроились в бабочку - символ цифрового эфирного телевидения - и зажгли световые браслеты. Цифровой праздник завершился фейерверком, запущенным над центром семьи "Казан".

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.