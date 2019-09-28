Тепличный комплекс в Ингушетии в 2020 году начнет круглогодично выращивать клубнику

МАГАС, 28 сентября. /ТАСС/. Тепличный комплекс (ТК) "Кантышевский" в Ингушетии выйдет на проектную мощность в начале 2020 года, рассказал в субботу ТАСС гендиректор ТК Абдула Хадзиев.

"Сейчас площадь теплиц составляет 5,5 тыс. кв. метров, при открытии второй очереди и выходе на проектную мощность, будет 11 тыс. кв. метров. Открытие состоится в первых месяцах 2020 года. С начала 2019 года мы выращивали сорт "Клери", это одноразовый сорт, а теперь мы перешли на ремонтантный сорт "Мурана", он дает урожай круглогодично", - сказал Хадзиев.

По его словам, в комплексе к 2020 году будет создано более 30 рабочих мест. Первый урожай нового сорта клубники будет получен уже в ноябре 2019 года.

"При выходе на проектную мощность, мы намерены в среднем за год получать 60-70 тыс. кг урожая, который мы будем отгружать преимущественно в Москву, а также в соседние регионы и реализовывать на местном рынке. В России не производят в промышленных масштабах клубнику, ее по большей части завозят из-за границы, крупнее нашего предприятия есть только тепличный комплекс по выращиванию клубники в Кисловодске. Но зато нам есть куда стремиться", - добавил гендиректор комплекса.

ТК "Кантышевский" был создан в 2018 году, первый урожай клубники в комплексе собрали в начале 2019 года.