Володин считает завышенными цены на парковку в новом саратовском аэропорту Гагарин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Цены на парковку в аэропорту Гагарин города Саратова завышены и установлены с оглядкой на московские тарифы. Соответствующее сообщение разместил в субботу на своей странице в Instagram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно данным, опубликованным на сайте аэропорта, за час пребывания на парковке воздушной гавани нужно будет заплатить 500 рублей. Стоянка до 15 минут - бесплатна. Также предусмотрены абонементы.

"Саратов - не Москва. Можно было бы, исходя из возможностей граждан, не привязываться к московским ценникам, а посмотреть то, что имеет больше обоснованности, исходя из материального положения жителей Саратова и области", - написал Володин.

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа. Это вторая в РФ воздушная гавань, построенная за последние годы с нуля (первая - Платов в Ростове-на-Дону). Она расположена в 20 км от Саратова и создана на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России". Пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.