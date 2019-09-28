Всероссийские соревнования по парашютному спорту начались в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия всероссийских соревнований по парашютному спорту на кубок общественной организации "Российская ассоциация Героев" состоялась в субботу в селе Новокаякент Каякентского района Дагестана. Участие в ней приняли в том числе первый глава этого района Магомедэмин Гаджиев, главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов, президент Дагестанской федерации парашютного спорта Руслан Абдуллатипов, член правления "Российской ассоциации Героев", Герой Советского Союза Александр Солуянов.

"Эти соревнования проходят уже второй год. На церемонию официального открытия соревнований приехали представители министерств и ведомств республиканского уровня, гости из Москвы и других регионов. Участие в соревнованиях принимают более 100 парашютистов из 27 субъектов страны", - сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации Каякентского района.

По его словам, в этом году участие в соревнованиях принимают в том числе представители таких государств, как Болгария, Греция, Италия, Сербия, Хорватия и Черногория.

"Соревнования пройдут до 1 октября и завершатся церемонией награждения победителей и большой концертной программой", - сказал представитель районной администрации.