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Северный Кавказ

Лауреатами первого тура конкурса "Учитель года России" стали 15 человек

Победителя объявят 4 октября в Государственном Кремлевском дворце

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Жюри конкурса "Учитель года России - 2019" в субботу в Грозном объявило имена пятнадцати лауреатов первого очного тура "учитель-профессионал". Всего в нем приняли участие преподаватели из 85 регионов страны.

"Основой этого конкурса является мастерство и профессионализм тех людей, которые приезжают участвовать и представлять свои регионы. Сегодня государство уделяет большое внимание системе образования, но ключевым звеном в этой системе был и остается учитель. И нам очень нужны ваша креативность, творчество и профессионализм", - отметил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Среди лауреатов - учитель математики и информатики Малица Щипулин (Амурская область), преподаватели русского языка и литературы Лариса Арачашвили из Волгоградской области и Анастасия Василевская из Воронежской, учитель французского языка Марина Зезкова (Санкт-Петербург), учитель информатики Ольга Иванилова из Севастополя, учителя истории и обществознания Виктория Скрипникова (Камчатский край) и Александр Мамаев (Омская область), учитель географии Павел Красновид из Подмосковья, преподаватели физики Дмитрий Комиссаров (Нижегородская область) и Виталий Ерохин (Тюменская область), учитель биологии Наиль Мирсаитов (Республика Татарстан), учитель химии Вероника Романова (Саратовская область), учитель технологии Михаил Ракитин из Тверской области, преподаватели английского языка Ольга Физер (Чувашская Республика) и Светлана Видакс (Ярославская область).

"Я из Тверской области, впервые регион представлен в числе 15 лауреатов. Я здесь пообщался с большим количеством своих коллег и набрал актив очень ценного опыта, который буду использовать в развитии образования своего региона", - отметил Ракитин.

Всем им предстоит принять участие в испытаниях второго очного тура "учитель-мастер" и подготовить мастер-класс и образовательный проект. По их результатам 1 октября назовут имена пяти призеров. Они станут участниками заключительного испытания третьего очного тура "учитель - лидер", на котором нужно провести публичную лекцию и "разговор с министром". Победитель будет объявлен 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.

Проведение юбилейного конкурса в Чечне стало возможным после победы чеченского педагога Алихана Динаева в 2018 году. Конкурсные испытания проходят на базе гимназии №14 и математической школы №1 имени Х. И. Ибрагимова в Грозном. Официальное открытие федерального этапа "Учителя года России" состоялось 22 сентября.

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