Гергиев стал почетным гражданином Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев получил звание "Почетный гражданин РСО-Алания".

"Сегодня я хочу исполнить приятную миссию. Совсем недавно парламент республики принял закон, который учредил звание "Почетный гражданин Северной Осетии". Конечно же, первым лауреатом стали Вы, Валерий Абисалович, с чем Вас поздравляю!", - сказал глава республики Вячеслав Битаров на открытии фестиваля "Мариинский - Владикавказ".

Законопроект об установлении звания "Почетный гражданин РСО-Алания" был принят в феврале этого года депутатами республики. Его предполагается присваивать за деятельность, способствующую всестороннему развитию республики, повышению ее роли и авторитета в России и за рубежом. Кроме того, его могут присуждать за мужество и героизм при выполнении служебного долга по защите Отечества.

На фестивале Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева вместе с оперными певцами представит зрителям музыкальную драму "Пеллеас и Мелизанда".

"Мариинский - Владикавказ" пройдет в Северной Осетии в третий раз с 28 сентября по 6 октября. Ожидаются выступления лауреатов международного конкурса им. П. И. Чайковского и юных талантливых музыкантов региона. Гости и жители республики смогут увидеть спектакли для детей, запланированы гастроли Театра балета им. Леонида Якобсона.