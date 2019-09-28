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Северный Кавказ

Забег Ferrum-Runman по Каскадной лестнице Железноводска собрал 300 участников

Ferrum Runman стал первым вертикальным забегом на Кавказских Минеральных Водах

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Забег Ferrum-Runman по Каскадной лестнице Железноводска прошел в субботу в День города. Его участниками стали более 300 человек, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"На ставропольском курорте более 300 человек преодолели 574 ступени знаменитой Каскадной лестницы. Каждому участнику были присвоены порядковые номера и названия элементов в химической таблице Менделеева. Обладателем главного приза стал мастер спорта Андрей Алахвердов, которому при регистрации достался номер 63", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Ferrum Runman стал первым вертикальным забегом на Кавказских Минеральных Водах, и теперь, по словам организаторов, получит в Железноводске постоянную прописку.

Каскадная лестница в Железноводске после продления стала самой протяженной на юге России - ее длина составляет почти километр, высота над уровнем моря 650 метров, а угол подъема равен 110 метрам.

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