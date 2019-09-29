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Старейшим участником веломарафона в честь Дня Адыгеи стал 95-летний ветеран

Он проехал 15 км со скоростью до 25 км/час и получил спецприз

МАЙКОП, 29 сентября. /ТАСС/. Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина 95-летний Валентин Жуков вместе с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в воскресенье возглавил в Майкопе веломарафон в честь Дня Адыгеи, который регион отмечает 5 октября, сообщил ТАСС президент республиканской федерации велоспорта Анатолий Лелюк.

"Жуков, проехавший 15 км со скоростью до 25 км/час, стал старейшим участником велопробега и получил спецприз", - сказал он.

Традиционная марафонская дистанция в 43 км по центральным улицам Майкопа объединила порядка 2,5 тыс. жителей республики и гостей региона, среди которых были 15 спортсменов клуба "Ахмат" из Чеченской Республики, пояснил Лелюк.

"Победителей в велопробеге не было. Участники ехали с тем темпом, который позволил бы доехать до финиша и получить удовольствие от прогулки. На финише кроме ветерана Великой Отечественной войны были отмечены самый юный (трехлетний) марафонец и самая спортивная семья, получившая годовой сертификат в плавательный бассейн", - добавил президент Лелюк.

Уроженец Майкопа Валентин Жуков был призван на войну в сентябре 1941 года и прошел ее авиационным механиком 765-го штурмового авиаполка 216-й смешанной авиадивизии Северо-Кавказского фронта. Был участником обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Кавказа", "За боевые заслуги".

Велосипед - хобби Жукова, фронтовик также любит заниматься гантельной гимнастикой.

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РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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