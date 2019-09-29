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Северный Кавказ

В Северной Осетии началась акция "Сохраним лес"

Ее участники провели очистку территории лесного фонда от мусора и захламленности в Кобанском ущелье

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Минприроды, МЧС по Северной Осетии и лесоводы республики в рамках акции "Сохраним лес" провели очистку территории лесного фонда от мусора и захламленности в Кобанском ущелье. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба Минприроды региона.

"На уборку вышло более 300 человек. Несмотря на дождливую погоду, участниками акции было собрано более 200 мешков мусора. Стать участником акции мог любой желающий", - говорится в сообщении.

В рамках кампании "Сохраним лес" в октябре в республике пройдут основные посадки саженцев. Кампания станет частью ежегодной Всероссийской экологической акции "Живи, лес!", которая по инициативе Рослесхоза проводится каждую осень с 2011 года и включает в себя широкий ряд мероприятий, связанных с экологией леса.

Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства. Кампания проводится в рамках национального проекта "Экология".

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