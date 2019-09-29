Команда из Пятигорска победила в слете военно-патриотических клубов "Патриот-2019"

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Слет военно-патриотических и военно-спортивных клубов - участников Постовского движения Ставропольского края "Патриот-2019" - завершился в воскресенье на Ставрополье. В общем зачете победила команда из Пятигорска, сообщили ТАСС в молодежном многопрофильном патриотическом центре "Машук".

"Сегодня прошло закрытие и награждение команд. В общем зачете победила команда из Пятигорска. Ее наградили ценными подарками, призами и благодарственными письмами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, победителем по строевой подготовке стала команда из Невинномысска, она поедет в Москву, чтобы выступить на посту номер один в Александровском саду.

С 25 по 29 сентября в Пятигорске на базе молодежного многопрофильного патриотического центра "Машук" проходил XVII слет военно-патриотических и военно-спортивных клубов - участников Постовского движения Ставропольского края "Патриот-2019". В состав каждой команды вошли шесть человек: пять юнармейцев в возрасте от 14 до 17 лет и руководитель команды. Цель слета - создание условий для духовно-нравственного развития личности, формирования чувства патриотизма, самосознания и гражданской ответственности подрастающего поколения. Кроме того, слет поможет в подготовке к военной и правоохранительной службе, объединению деятельности военно-патриотических и военно-спортивных клубов, сохранению и развитию Постовского движения в Ставропольском крае. Цель постовского движения - воспитание у подрастающего поколения чувства принадлежности к российскому народу путем сохранения исторической памяти о его боевых и трудовых подвигах. Участники постовского движения несут вахты памяти у Вечного огня. Пост почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля (также известный как пост номер один) - главный караульный пост в России.