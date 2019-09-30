Хабаровские энергетики за долги отключили электричество на стройке нескольких жилых домов

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Предприятие "Хабаровскэнергосбыт" (филиал ПАО "ДЭК") ограничило энергоснабжение двум компаниям-застройщикам из-за долгов на 5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании.

"Почти 5 млн рублей задолжали в Хабаровском крае за электрическую энергию компании-застройщики. Это предприятия, осуществляющие малоэтажную застройку в селах Мирное и Тополево - ООО "Первый семейный комплекс" и ООО "Зеленое поле". "Хабаровскэнергосбыт" вынужден вводить ограничение энергоснабжения на строящиеся объекты и взыскивать задолженность в судебном порядке. Все это негативно сказывается на сроках сдачи объектов в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Более 3 млн рублей составил долг ООО "Первый семейный комплекс", которое не рассчитывается за электроэнергию с января 2019 года. ООО "Зеленое поле", не платит за электроэнергию с марта 2019 года и накопила долг в размере 1,7 млн. рублей. В общей сложности энергетики отключили от электричества стройплощадки 13 многоквартирных малоэтажных домов.

"ПАО "ДЭК" не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг, поскольку, являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, обязано в четко установленные законом сроки направлять денежные средства в адрес генерирующих и сетевых предприятий для бесперебойного обеспечения электроэнергией всех потребителей. Неплатежи крупных компаний ставят под угрозу стабильность расчетов с производителями и транспортировщиками электроэнергии", - отмечается в релизе.