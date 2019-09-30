Нацпрограмма развития региона позволит реконструировать 27 аэропортов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Национальная программа развития Дальнего Востока позволит реконструировать 27 аэропортов региона. На эти цели планируется направить 65,9 млрд рублей. Еще 40 объектов аэропортовых комплексов ДФО будут реконструированы в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.

"Требуется реконструкция 67 объектов в аэропортовых комплексах, включая реконструкцию (строительство) взлетно-посадочных полос. В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предусмотрена реконструкция 40 объектов в аэропортовых комплексах в ДФО. Реконструкцию еще 27 объектов предполагается осуществить в рамках Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Предполагаемый объем финансирования 65,9 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Там уточнили, что 30 аэропортов и аэродромов из 40 вошедших в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры находятся в труднодоступных местах Дальневосточного федерального округа. В 2019 году запланировано начало строительно-монтажных работ по реконструкции 12 аэропортов, проведение проектно-изыскательских работ в отношении 8 аэропортов с общим объемом финансирования за счет средств федерального бюджета 32,5 млрд рублей.

До 2024 года будут построены или реконструированы 16 аэропортов в Якутии, семь на Чукотке, шесть на Камчатке, четыре аэропорта в Хабаровском крае, три в Магаданской области и по два аэропорта в Амурской области и Забайкальском крае.

На пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что Минтранс совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начали работу над единой программой господдержки внутренних пассажирских авиаперевозок в северных и восточных регионах. Проблема транспортной доступности регионов Арктики и Дальнего Востока складывается из нехватки авиабилетов и высоких цен на авиаперевозки, в том числе и внутрирегиональные, кроме того, на их стоимость влияет дороговизна строительства и обслуживания инфраструктуры. Эти вопросы удается решать корректировкой бюджета и субсидированием перевозок. По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.