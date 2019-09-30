Новый терминал хабаровского аэропорта начнет работать постоянно с середины октября

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Терминал внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта, введенный в эксплуатацию в сентябре, будет запущен в постоянную работу с середины октября. Об этом сообщил журналистам глава совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

"Мы в последних числах августа получили разрешение Ростехнадзора и Росавиации на эксплуатацию. Параллельно занимаемся отладкой всех систем. С 15 октября полностью переведем уже обслуживание пассажиров на новый терминал", - сказал Басюк.

Он сообщил, что сейчас системы приема багажа, досмотра, телетрапы проходят тестовую проверку. Раз в несколько дней терминал принимает рейсы на прилет и на вылет.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", программа направлена на создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий.