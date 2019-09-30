Специалисты рассчитывают доставить белух к местам выпуска в Сахалинском заливе 2 октября

В воскресенье судно с 14 содержавшимися в приморской бухте Средней белухами было отправлено к местам выпуска в Сахалинском заливе. Животных перевозит судно Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) "Владимир Сафонов".

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Операция по доставке к местам выпуска в Сахалинском заливе группы белух из бухты Средней в Приморье займет не меньше четырех суток. Она должна завершиться в среду, 2 октября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

"Доставка займет не меньше четырех суток, ориентировочно ждем прибытия на место выпуска в среду", - сказал представитель института.

Он добавил, что состояние всех животных нормальное. Прогноз погоды благоприятен для их перевозки.

Из-за паводка в Хабаровском крае и невозможности перевозить животных по реке Амур была разработана возможность отправки белух морем с использованием транспортировочных бассейнов на борту судна.

С лета 2018 года в бухте Средняя в Приморском крае содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа. Животных перевозили на автомобилях и с помощью парома по Амуру.