Уровень воды в реке Амур в Хабаровске за сутки опустился на 10 см

ТАСС, 30 сентября. Уровень воды в Амуре за сутки опустилась на 10 см до отметки 438 см. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба регионального главка МЧС.

"Уровень воды в реке Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки. По состоянию на 30 сентября, уровень Амура у Хабаровска составил 438 см (-10 см за сутки)", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в Хабаровском крае в зоне паводка остаются 8 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 74 населенных пунктах. В 46 из них отмечается подтопление 103 частных жилых дома и 778 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 93 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.

Отмечается, что не исключена вероятность кратковременного повышения уровней воды у города Николаевск-на-Амуре вновь до неблагоприятной отметки. На реке Уссури продолжается спад уровня воды, у села Новосоветское сохраняется подтопление поймы на 10 см.

На территории Хабаровского края в готовности к приему людей находятся 21 пункт временного размещения вместимостью 737 человека. В настоящее время работают три из них. Один человек размещен в санатории "Уссури" в поселке Бычиха Хабаровского района, в двух ПВР в городе Комсомольск-на-Амуре размещено 35 человек, 10 из них дети. В пунктах временного размещения организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи.

"Спасатели оказывают помощь населению по проведению аварийно-восстановительных работ в домах и на участках, где ушла "большая" вода. В настоящее время группировка сил МЧС России и территориальной подсистема РСЧС проводит постоянную работу в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено 319 человек и 70 единиц различной техники, в том числе 21 плавсредств", - отмечается в сообщении.