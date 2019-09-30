Первый снег выпал в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях

НОВОСИБИРСК, 30 сентября./ТАСС/. Первый снег пошел в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Интенсивность выпадения осадков составила от 1 до 6 мм. Об этом в понедельник сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин.

"Первый снег в Сибири выпадает обычно в период с середины до конца сентября. Осадки были у нас местами в виде мокрого снега. Гидрометцентр фиксировал выпадение мокрого снега в Новосибирской области, в Кемеровской области, в Томской области", - сказал Ягудин.

Жители разных городов Сибири стали выкладывать в социальных сетях фотографии первых снегопадов утром в понедельник. В Кемеровской области в социальные сети попали фотографии из города Березовский, где снег, по словам жителей, шел всю ночь и до сих пор не растаял. Томичи пишут в комментариях, что из-за выпадения снега на городских дорогах начала образовываться ледяная корка.