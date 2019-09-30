Власти Севастополя рассчитывают до конца года решить вопрос с жильем для отставников ЧФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Вопрос с выделением квартир в Севастополе военным пенсионерам, которые получили жилье в украинский период и не могли оформить его в собственность, планируется решить до конца года. Об этом сообщил ТАСС член Совета Федерации от Севастополя Валерий Куликов.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году выходящие в отставку офицеры и мичманы Черноморского флота (ЧФ) жили в служебных квартирах, которые были построены по инициативе российских властей в Севастополе, являвшимся на тот момент украинским городом. Из-за ряда сложностей часть квартир была определена в собственность Москвы, часть - в собственность РФ. А семьи военных пенсионеров жили там по служебным ордерам, не оформляя их в собственность.

"Мы на завершающем этапе работ. Осталось на сегодняшний момент 108 квартир передать городу от Минобороны. На часть квартир 3 октября будет подписан приказ, остаются около 70 - они находятся на проверке. Мы поставили себе задачу до конца года работу полностью закончить", - сказал Куликов.

Он отметил, что порядок передачи уже отработан: сначала жильцы подают сведения о том, кто проживает в ведомственной квартире, потом получают ордер и оформляют договор социального найма, а в будущем могут и приватизировать квартиру.

"Полтора года идут битвы за эти квартиры. На сегодняшний день почти 660 уже переданы. То есть, где-то 770 квартир всего", - добавил сенатор.