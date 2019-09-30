Абсолютный дневной температурный рекорд побит во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха во Владивостоке в воскресенье поднялась до отметки 23,3 градуса тепла, что на 0,9 градуса выше абсолютного рекорда на этот день, установленного в 1938 году, сообщил ТАСС в понедельник дежурный синоптик Приморского гидрометцентра.

"29 сентября температура воздуха во Владивостоке была зафиксирована на отметке 23,3 градуса тепла, что на 0,9 градуса выше прежнего экстремального значения, установленного 29 сентября в 1938 году", - сообщил собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС глава гидрометцентра Борис Кубай, конец сентября в этом году в принципе оказался на 6-8 градусов теплее нормы.

"Дневные максимумы в ряде районов края в минувшие выходные достигали 30-градусной отметки. Такое у нас наблюдается обычно в конце августа, а не в конце сентября. На конец сентября температура выше нормы была на 6-8 [градусов]", - сказал Кубай.

В этом году Приморский край пережил уже несколько крупных погодных аномалий. Зима в этом году была практически бесснежной и рекордно теплой, зато август - рекордно дождливым. Лишь семь дней в этом месяце в крае светило солнце, а дожди привели к мощному паводку в регионе. При этом 19 сентября синоптики отметили первые заморозки в северных районах края, а также в поселке Барабаш на юге региона, куда минусовая температура впервые в истории пришла так рано.