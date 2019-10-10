Кедры в тундре. Как ямалец за свой счет превратил болото в цветущий сад

Кедры для Салехарда — ямальского города на полярном круге — явление редкое. Из-за сурового климата в лесотундре эти деревья почти не приживаются. Но только не в питомнике Виктора Бурко, где вовсю растут не только кедры, но и ландыши, китайский лимонник, белая сирень и даже дубы — то есть все, что совершенно не свойственно северным широтам

Сегодня в Салехарде растет уже около 100 деревьев, адаптированных в питомнике Виктора Бурко. Он надеется, что в скором времени кедры украсят набережную реки Шайтанка в центре города. Для ее благоустройства правительство ЯНАО организовало экспериментальные посадки, выделив четыре участка земли по пять соток. Конкуренцию Виктору составляют государственные учреждения Ямала, ученые из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Победит тот, чьи деревья лучше приживутся. Итоги подведут через год. "На набережной сейчас растет рябина, черемуха. Пробовали высадить елки и лиственницу, которые были привезены из нашего леса, но они плохо приживаются. Чтобы хвойные из леса перекопать на набережную, надо их готовить года два: выбрать красивое хорошее дерево, обкопать его, кормить, чтобы было с развитой компактной корневой системой", — пояснил он. Деревья из его питомника на набережной приживутся, уверен Виктор, причем уверенность его не на пустом месте, она пришла после многих неудач и находок.

Удобрять не нужно? Выращивать кедры на полярном круге Бурко задумал семь-восемь лет назад. Для этого он взял участок и купил сеянцы с открытой корневой системой. Сперва — 50 штук. "Долго читал про питомники, остановился на красноярском. Все-таки там резко континентальный климат, температура доходит до минус 50 из года в год, и у растений, которые там выросли, в генах терпеть низкие температуры. Прикинул, что лучше заказывать оттуда", — пояснил он. Первые сеянцы Виктор высадил вместе с бывшим коллегой по авиалесоохране, где проработал около 15 лет, в том числе на тушении пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии. Товарищ настоял на том, что удобрять сеянцы не нужно. В результате ни один из 50 не прижился. Тогда он заказал сеянцы снова, уже 300 штук, — не прижились и они.

Описание Молодые сеянцы © Ольга Кузьмина/ТАСС

"Считаю деньги, смотрю на прейскурант. Тысяча сеянцев стоит 60 тыс. рублей, а три тысячи — 70 тыс. рублей. Заказал три тысячи. Привез перегноя машин шесть, торфа три машины, — вспоминает Бурко. — Лесник тоже сказал, что не надо удобрений. Но я тоже 15 лет отработал, что такое лес, знаю. В лесу подстилка удобряет, в карьерах лесной подстилки нет. Поэтому эту партию посадил, удобряя перегноем". Это сейчас хобби стало приносить Виктору Бурко хоть какую-то прибыль. А первое время все держалось исключительно на его личном энтузиазме — сеянцы мужчина покупал на пенсию и на заработок от своего основного занятия — фотосъемок. С третьей попытки В результате из 3 тыс. саженцев выжило около тысячи. Сейчас их высота — 160−180 см. "Вот такими были те сеянцы семь-восемь лет назад. А эти в прошлом году осенью приехали, — показывает Бурко на новые молодые сеянцы. — Слева — кедры. Справа — елки. Им три-четыре года. Высота — максимум 15 см". Дачного участка для питомника оказалось мало, и пенсионер попросил землю у властей.

"Дали карьер. По документам — карьер и карьер. А когда пришел, смотрю: тут болото. На всем участке — песок, — Виктор разводит руками. — А у меня вместо карьера будет лес. Маленький дендрарий!" Результаты многолетней работы хозяина питомника уже налицо. Помимо кедров здесь много того, чего в этих краях никогда не произрастало. "Сын привез из Тюмени сиреневую и белую сирень. Сиреневая сразу замерзла. А белой при посадке все ветки с листьями пообрезал, воткнул только пару веток с листьями. В итоге те, что с листьями, тоже замерзли, а те, которые пообрезал, вот растут", — довольно констатировал мужчина. Любовь рядом В желании разнообразить растительный мир на полярном круге Бурко поддерживает его супруга Любовь. Мы застаем ее в тот момент, когда она пропалывает землю вокруг дубов.

Описание Виктор Петрович с женой © ольга Кузьмина/ТАСС

"Работать меня заставляет!" — смеется женщина. "Я не заставляю, сама инициативу проявляет, — заверяет Бурко. — Вы представляете: дубы на полярном круге! Такого же не бывает. А их здесь порядка 340. Растут где-то четыре года, привыкают. Будут осваиваться еще лет десять. Может быть, из этих дубов штук 10−20 останется, которые дадут желуди. И будет новый сорт — дуб ямальский". Отношения супругов символизируют два стоящих рядом высоких кедра — в питомник они приехали крупномерами, их возраст — 25 лет. "Вот это я, а вот это Любовь Ивановна", — Бурко кивает в сторону деревьев, которые выше него на три головы.

Описание Кедры Любовь Ивановна и Виктор Петрович © Ольга Кузьмина/ТАСС

Оба будущих супруга переехали на Ямал около 40 лет назад. Он — из белорусского Могилева, она — из Улан-Удэ. Перед этим четыре года подряд Бурко ездил в Салехард на так называемые шабашки, будучи студентом университета в Минске по специальности "ядерная электроника". "Сначала ездили шабашить в Ухту (Республика Коми — прим. ТАСС). В поезде услышал про Салехард и что мужики там за месяц вылавливают тонну рыбы и зарабатывают столько, сколько мы в Ухте за два с половиной. На следующий год поехали туда. Здесь и познакомились с Любовью Ивановной", — говорит он. Мужчина вспоминает, что работы в Салехарде тогда было много: освоение арктической территории набирало обороты и требовало современной инфраструктуры. Тогда же он посадил деревья, которые и сейчас можно увидеть на площади Победы в центре города.

"Вот что значит от чистого сердца" Теперь Виктор Бурко украшает Салехард деревьями из своего питомника. За сеянцами к нему уже обращались депутаты Законодательного собрания округа, выпускники школ, представители казачества. Один из кедров в заложенном казаками в XVI веке Обдорском остроге посадила и его супруга. "Кедр растет 500 лет, а значит, Любовь Ивановна увековечила себя в остроге на пять веков!" — показывает мой собеседник на дерево на территории древнего поселения, положившего начало современному Салехарду.

Описание Кедр возле памятника погибшим при исполнении профдолга журналистам © Ольга Кузьмина/ТАСС