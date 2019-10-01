Самые красивые деревни России — какие они

Ассоциация "Самые красивые деревни и городки России" существует около пяти лет, и за это время заявки на высокое звание подали свыше 2,5 тыс. населенных пунктов. Но получили его пока только 11

С Александром Мерзловым, профессором кафедры аграрного туризма Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, президентом и соучредителем ассоциации, мы встретились в сибирской глубинке — в Заларинском районе Иркутской области, где проходила церемония принятия в ассоциацию села Хор-Тагна. Минувшим летом оно пострадало от паводка, его подтопила вышедшая из берегов река Тагна, бурным течением разрушило подвесной мост. Живая деревня За 2,5 месяца последствия паводка в селе устранили, а река Тагна, успокоившись, все же позволила экспертам из ассоциации увидеть колоритные таежные пейзажи и поздравить нового, 11-го победителя. В селе Хор-Тагна живут 720 человек, в нем сохранилось семь старинных домов. В его почти 130-летней истории есть страницы о живших в этом месте каторжниках и староверах, а также о работе леспромхоза, который с 1930-х и до 1984 года был градообразующим предприятием.

За то, чтобы претендовать на вхождение в ассоциацию, проголосовали на сходе жители, а власти села и района их поддержали и оформили заявку, на основании которой эксперты два раза приезжали оценивать село. Желание населения и поддержка местной власти — одни из множества критериев, по которым отбирают населенные пункты. Деревня, по сути, должна соответствовать мировым стандартам, ведь российская ассоциация входит в Федерацию самых красивых деревень мира, которая и определяет требования к претендентам. "Это архитектурное и природное наследие, причем деревня должна быть живой, а не музеем. Также у нас есть дополнительные критерии — российские. Это наличие развитой гастрономии, возможность местного населения принимать гостей. Мы сами в Хор-Тагне ночевали у жителей, это очень сердечно и душевно. И еще целый ряд критериев — событийный календарь, экология, безопасность", — говорит Мерзлов.

Гармония с пейзажем Глава ассоциации отмечает, что многим современным деревням сложно соответствовать требованиям, которые предъявляются к облику деревни. "Часто по-своему понимают главы, перевирают наши критерии, предлагают обустроенные деревни, где есть газ, там все в бетоне, сайдинге. Это красиво. Но атмосфера должна быть аутентичной. И вместе с тем наша ассоциация — это проект качества жизни, мы приветствуем благоустройство домов, однако внешне должна сохраняться полная гармония с пейзажем", — поясняет профессор. В случае Хор-Тагны эксперты сразу поняли, что претендент перед ними достойный. Однако замечания все же были. Местные власти и жители их добросовестно устранили — прибрались, установили недостающие заборы и скамейки, а один из жителей во время ремонта дома узнал о том, что деревня претендует на статус самой красивой, и передумал покрывать строение сайдингом.

В селе также восстановили два ключа — прочистили их русла и сделали деревянные колодцы. На торжественной церемонии принятия Хор-Тагны в ассоциацию среди угощений, которые предлагали гостям, была и ключевая вода. В этот день в селе устроили народные гулянья — пели песни под баян, водили хороводы, варили на костре уху и суп из дичи, угощали всех медом, квасом и караваями. Бренды для села Мировой опыт объединения самых выдающихся населенных пунктов уже достаточно большой. Как рассказал Александр Мерзлов, первыми идею образовать коалицию самых красивых деревень подали в 1982 году французы. Тогда главы 67 муниципалитетов создали ассоциацию с целью сохранения и разумного использования архитектурного, природного, гастрономического наследия, позволявшего производить туристический продукт и создавать рабочие места. Идея имела успех, и сегодня статус "Самая красивая деревня" — это мировой бренд, открывающий новые перспективы для села.

Описание Александр Мерзлов (крайний справа) © Светлана Латынина/ТАСС

Российские деревни, входящие в ассоциацию, получают право пользоваться сразу двумя брендами — "Самая красивая деревня России" и "Самая красивая деревня мира". С их помощью можно продвигать продукцию местного производства и привлекать туристов. "Это очень сильные бренды, но ими нужно умело пользоваться, — говорит Александр Мерзлов. — Они дают новую узнаваемость, возможность для развития. В некоторых деревнях часто происходит удвоение, а то и утроение турпотока. Туристы приезжают с деньгами, готовностью потратить их, но местное население должно быть готово предложить соответствующие услуги и продукцию. То есть мы даем возможность, которую надо использовать".

Кто был в числе первых Село Вятское Ярославской области вступило в ассоциацию одним из первых. "У них произошло удвоение турпотока. Было создано 159 рабочих мест для молодежи и студентов в сфере туризма. И об этом селе говорят многие центральные каналы. Особенно упоминание важно для удаленных, как Хор-Тагна, сельских населенных пунктов, чтобы о них знали. Это дает даже обратный приток городского населения на село, как это происходит в том же Вятском", — отмечает Александр Мерзлов. Ассоциация, принимая новые деревни и села, обязуется популяризовать их с помощью СМИ и различных мероприятий. В России почетный статус муниципалитетам дают на пять лет с возможностью пролонгации, если населенный пункт продолжит соответствовать всем критериям. Все обязательства сторон прописаны в соглашении, которое заключают ассоциация и село.

Правда, и лишить статуса могут раньше, если брендом станут недобросовестно пользоваться, например, продвигать продукцию, которая будет его порочить. Однако Александр Мерзлов говорит, что в России таких случаев еще не было, а вот в мировой практике это распространенное явление. Для села выбытие из ассоциации — настоящая катастрофа, потому что лишение статуса бьет по авторитету и закрывает хорошие возможности заявлять о себе. Например, в итальянских селах при появлении титула "Самая красивая деревня" в пять-семь раз вырастает стоимость земли и недвижимости. В селе, лишившемся такого статуса, у местного жителя уже не купят участок по столь высокой цене, а турпоток, скорее всего, пойдет на спад.

В поиске новых красивых деревень Когда Александр Мерзлов узнал о существовании мировой ассоциации самых красивых деревень от француза Жака Рагона — эксперта ООН по туризму, он сразу вдохновился идеей создать российское отделение. В этом его поддержал, как он говорит, сочувствующий предприниматель и его друг Иван Кулинцев, ставший соучредителем ассоциации. "Мы — некоммерческая организация и по большей части работаем за свой счет. У нас был один раз президентский грант, но системной поддержки наших экспедиций нет", — говорит Мерзлов. Так что фактически работа ассоциации, в которую стремятся вступить тысячи сел и деревень, строится на энтузиазме увлеченных людей. Однако то, что за пять лет статус самой красивой деревни получили всего 11 населенных пунктов, не говорит лишь об ограниченности в ресурсах. "К нам пришло больше 2,5 тыс. заявок за пять лет, и мы пока приняли небольшой процент. Многие просто, скажем, не страдают заниженной самооценкой", — отвечает Мерзлов на вопрос о том, какой процент поступающих заявок одобряется.