"Тем, кто отчаялся и ищет мотивации". Как легкоатлет устроил четырехсуточный забег без сна

Выпускник Института физкультуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета Виталий Диденко, совершивший в июле самый длительный одиночный марафон без сна, рассчитывает превзойти свой же мировой рекорд. В планах 23-летнего легкоатлета — совершить новый забег, теперь на 100 часов без продолжительного сна и отдыха

"С 18 по 22 июля в Республике Адыгея, станица Гиагинская, прошел уникальный забег — 96 часов без сна и отдыха. Четырехдневный марафон совершил спортсмен из Адыгеи Виталий Диденко", — говорится в сообщении международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд". Это был самый длительный одиночный марафон без сна. О своей методике, мотивации, подготовке к новым победам и о том, что изменилось в его жизни после установления мирового рекорда, российский спортсмен рассказал корреспонденту ТАСС. Тренировки на станичном поле Легкой атлетикой Диденко профессионально занимается около 16 лет. Родом он из станицы Гиагинской Адыгеи, в которой, кстати, прошло детство дзюдоиста Арсена Галстяна — победителя лондонской Олимпиады 2012 года в весовой категории до 60 кг. Переехав с семьей в республику в семилетнем возрасте, Галстян пошел на тренировки в местную спортивную секцию к Игорю Романову, затем стал воспитанником всемирно знаменитой майкопской школы дзюдо, основателем которой был Якуб Коблев — признанный лучшим тренером России XX века по дзюдо. "Вот здесь и начинал тренироваться Арсен", — говорит Диденко, показывая на небольшое скромное здание сельской спортивной школы. "Поскольку спортивных секций больше в станице не было, я тоже учился здесь дзюдо. Но… не сложилось. Это не мой вид спорта, я не испытывал ни удовольствия, ни удовлетворения. И стал бегать на маленьком спортивном поле возле школы", — говорит легкоатлет. Это поле помогло ему стать победителем международных и всероссийских соревнований. В 2016 году, когда он уже учился в Институте физкультуры и спорта Адыгейского госуниверситета, юноша пробежал марафон дистанцией 200 км за сутки, а год спустя финишировал на одной из самых сложных гонок в мире по триатлону Ironman: за 12 часов участники проплыли 4 км, проехали 180 км на велосипеде и пробежали классическую марафонскую дистанцию 42,2 км.

На крошечном стадиончике он бегает и по сей день, предварительно разминаясь на такой же миниатюрной спортплощадке. "Здесь даже днем малолюдно, ничто не отвлекает от занятий, погружаешься в себя — и вперед", — говорит Диденко. Побить рекорд Дина Карнасиса В апреле этого года легкоатлет совершил трехсуточный забег без сна, планируя побить мировой рекорд Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал 560 километров за 80 часов без сна. Несмотря на несколько лет целенаправленных тренировок, с первого раза превзойти результат американца не удалось. Марафон он завершил с результатом 480 км, посчитав его разминкой для новых свершений. Несколько месяцев он усиленно тренировался и в июле решился на новый забег — на 96 часов без сна и продолжительного отдыха, поскольку никто ранее не преодолевал такого расстояния. Марафон посвятил "всем тем, кто отчаялся и ищет мотивации". "Я очень благодарен людям, которые в меня верили и поддерживали. Да, я долго шел к цели — порядка пяти лет, постоянно увеличивал нагрузку, тренировался по ночам. Но насколько это сложно, понял уже в процессе забега на четверо суток. В какой-то момент у меня поднялось давление, но организм справился", — рассказывает Диденко. Забег спортсмен совершал по треугольнику парка станицы Гиагинской, меняя стороны и траекторию движения. Процесс фиксировался на видеорегистраторы и видеокамеры журналистами портала "Российский спорт.РФ", рядом дежурили врачи скорой, следившие за его состоянием. Виталию было разрешено переходить с бега на ходьбу, отдыхать каждый час по десять минут, отдых включал массаж, душ, туалет. Питался марафонец в основном на ходу — фруктами и углеводными гелями. Последние три дня забега Диденко по одному разу останавливался на полуторачасовой массаж.

"Самым сложным оказалось не спать, временами просто "выключало", один раз чуть не упал. Не повезло и с погодой: пару дней шел дождь. Под конец меня сильно мучила мышечная боль, такое ощущение, будто иголки втыкают в стопы. С помощью массажа из организма выводили молочную кислоту — мышцы сильно забивались", — рассказывает он. Уже после финиша Виталий приходил в себя около недели, пока не понял, что окончательно выспался. Секреты и скелеты Виталий говорит, что преодолеть испытания ему помогают медитации, которые он освоил в Санкт-Петербурге, где жил и работал тренером около года. Перед забегами легкоатлет научился "отключать" мозг от лишних мыслей. "Слушаю ритмичную музыку и нахожусь в микромире, это экономит энергию", — говорит он. Но основное, конечно, что помогло Виталию добиться результата, — это восьмичасовые ежедневные тренировки. "Моя цель, в общем-то, достигнута. После моего последнего забега замечаю, что появляется все больше людей, заинтересовавшихся спортом. В нашем станичном парке стали бегать, по стадиону. Лично я для себя решил совершить еще один забег: хочу перебить установленный рекорд. Теперь пробегу без сна и продолжительного отдыха 100 часов", — делится Диденко планами — Бег дает особые ощущения, это постоянное движение вперед, мне кажется, уже жизненно необходимо. Но порой мне кажется, что я, несмотря на бег, стою на месте", — говорит он.