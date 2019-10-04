"Тем, кто отчаялся и ищет мотивации". Как легкоатлет устроил четырехсуточный забег без сна

"С 18 по 22 июля в Республике Адыгея, станица Гиагинская, прошел уникальный забег — 96 часов без сна и отдыха. Четырехдневный марафон совершил спортсмен из Адыгеи Виталий Диденко", — говорится в сообщении международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд". Это был самый длительный одиночный марафон без сна.
О своей методике, мотивации, подготовке к новым победам и о том, что изменилось в его жизни после установления мирового рекорда, российский спортсмен рассказал корреспонденту ТАСС.
Тренировки на станичном поле
Легкой атлетикой Диденко профессионально занимается около 16 лет. Родом он из станицы Гиагинской Адыгеи, в которой, кстати, прошло детство дзюдоиста Арсена Галстяна — победителя лондонской Олимпиады 2012 года в весовой категории до 60 кг.
Переехав с семьей в республику в семилетнем возрасте, Галстян пошел на тренировки в местную спортивную секцию к Игорю Романову, затем стал воспитанником всемирно знаменитой майкопской школы дзюдо, основателем которой был Якуб Коблев — признанный лучшим тренером России XX века по дзюдо.
"Вот здесь и начинал тренироваться Арсен", — говорит Диденко, показывая на небольшое скромное здание сельской спортивной школы. "Поскольку спортивных секций больше в станице не было, я тоже учился здесь дзюдо. Но… не сложилось. Это не мой вид спорта, я не испытывал ни удовольствия, ни удовлетворения. И стал бегать на маленьком спортивном поле возле школы", — говорит легкоатлет.
Это поле помогло ему стать победителем международных и всероссийских соревнований. В 2016 году, когда он уже учился в Институте физкультуры и спорта Адыгейского госуниверситета, юноша пробежал марафон дистанцией 200 км за сутки, а год спустя финишировал на одной из самых сложных гонок в мире по триатлону Ironman: за 12 часов участники проплыли 4 км, проехали 180 км на велосипеде и пробежали классическую марафонскую дистанцию 42,2 км.
На крошечном стадиончике он бегает и по сей день, предварительно разминаясь на такой же миниатюрной спортплощадке. "Здесь даже днем малолюдно, ничто не отвлекает от занятий, погружаешься в себя — и вперед", — говорит Диденко.
Побить рекорд Дина Карнасиса
В апреле этого года легкоатлет совершил трехсуточный забег без сна, планируя побить мировой рекорд Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал 560 километров за 80 часов без сна. Несмотря на несколько лет целенаправленных тренировок, с первого раза превзойти результат американца не удалось. Марафон он завершил с результатом 480 км, посчитав его разминкой для новых свершений.
Несколько месяцев он усиленно тренировался и в июле решился на новый забег — на 96 часов без сна и продолжительного отдыха, поскольку никто ранее не преодолевал такого расстояния. Марафон посвятил "всем тем, кто отчаялся и ищет мотивации".
"Я очень благодарен людям, которые в меня верили и поддерживали. Да, я долго шел к цели — порядка пяти лет, постоянно увеличивал нагрузку, тренировался по ночам. Но насколько это сложно, понял уже в процессе забега на четверо суток. В какой-то момент у меня поднялось давление, но организм справился", — рассказывает Диденко.
Забег спортсмен совершал по треугольнику парка станицы Гиагинской, меняя стороны и траекторию движения. Процесс фиксировался на видеорегистраторы и видеокамеры журналистами портала "Российский спорт.РФ", рядом дежурили врачи скорой, следившие за его состоянием.
Виталию было разрешено переходить с бега на ходьбу, отдыхать каждый час по десять минут, отдых включал массаж, душ, туалет. Питался марафонец в основном на ходу — фруктами и углеводными гелями. Последние три дня забега Диденко по одному разу останавливался на полуторачасовой массаж.
"Самым сложным оказалось не спать, временами просто "выключало", один раз чуть не упал. Не повезло и с погодой: пару дней шел дождь. Под конец меня сильно мучила мышечная боль, такое ощущение, будто иголки втыкают в стопы. С помощью массажа из организма выводили молочную кислоту — мышцы сильно забивались", — рассказывает он.
Уже после финиша Виталий приходил в себя около недели, пока не понял, что окончательно выспался.
Секреты и скелеты
Виталий говорит, что преодолеть испытания ему помогают медитации, которые он освоил в Санкт-Петербурге, где жил и работал тренером около года. Перед забегами легкоатлет научился "отключать" мозг от лишних мыслей. "Слушаю ритмичную музыку и нахожусь в микромире, это экономит энергию", — говорит он.
Но основное, конечно, что помогло Виталию добиться результата, — это восьмичасовые ежедневные тренировки.
"Моя цель, в общем-то, достигнута. После моего последнего забега замечаю, что появляется все больше людей, заинтересовавшихся спортом. В нашем станичном парке стали бегать, по стадиону. Лично я для себя решил совершить еще один забег: хочу перебить установленный рекорд. Теперь пробегу без сна и продолжительного отдыха 100 часов", — делится Диденко планами — Бег дает особые ощущения, это постоянное движение вперед, мне кажется, уже жизненно необходимо. Но порой мне кажется, что я, несмотря на бег, стою на месте", — говорит он.
Новый рекорд легкоатлет мечтает совершить в каком-нибудь мегаполисе, например в Санкт-Петербурге, — ему импонирует особая атмосфера творческой доброжелательности и радушия, свойственная северной столице страны. Не откажется он и от предложений провести марафон в Грозном, рекордсмен уважает личностные качества главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который уделяет огромное внимание спорту и здоровому образу жизни.
Что касается дальнейшей жизненной траектории, то здесь пока определенности нет.
На грани возможностей
Мастер спорта международного класса по велоспорту Станислав Белов, у которого Диденко готовился к триатлону Ironman и которого считает своим наставником, выделяет легкоатлета среди спортсменов за редкостное усердие и педантичность.
"Виталий никогда не позволит себе пропустить тренировку, всегда прислушивается к советам, очень исполнителен. Поставленной цели добивается всеми способами и ходит на грани человеческих возможностей. Мы не раз обсуждали с ним, что очень опасно давать такие нагрузки, и договаривались, что он сойдет с дистанции сразу же при первых проявлениях недомогания", — говорит Белов.
Ученые тоже очень настороженно относятся к экспериментам со сном и призывают не пытаться их повторять. Главный научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, профессор, руководитель Ростовского отделения Российского общества сомнологов Евгений Вербицкий был категоричен.
"Сон нужен человеку, чтобы жить. Эта истина со временем обрастает все новыми и новыми доказательствами. Сон может быть коротким или измененным, но жизнь без сна невозможна. По мнению профессора Юрия Пастухова, главная задача сна — синтез белка. Причем не только в центральной нервной системе, но и во всех тканях организма, которые со временем должны самообновляться. На это нужно много энергии, поэтому это и происходит ночью, когда организм не тратит энергию на движения, поддержание тонуса мышц и сохранение равновесия тела".
Когда человек не может посвятить время сну, возникает так называемый локальный сон. "В этом случае одни области мозга сохраняют активность, свойственную бодрствованию, а другие — сну. Вероятно, так реализуется сон у солдат, которые во время крайней усталости могут спать на ходу, не закрывая глаз. Подобный сон наблюдается у измученной недосыпанием матери, продолжающей качать колыбельку ребенка", — рассказывает Вербицкий.
Эти эпизоды локального микросна, зачастую с открытыми глазами, оказывается, спасают измученный организм. "Еще в XIX веке русский ученый Мария Манасеина доказала, что длительное лишение сна щенят несовместимо с жизнью. А в 80-х годах прошлого столетия эти эксперименты воспроизвел американский профессор Аллен Рехтшаффен. Он доказал, что полное лишение сна крыс в течение двух-трех недель ведет к неминуемой гибели. Под конец эти несчастные крысы только и делали, что ели. Однако набрать вес они уже не могли. Они худели буквально на глазах, температура их тела падала и в итоге они погибали".
Как пишет популяризатор сомнологии Петер Шпорк, в 2002 году нейробиолог Пол Шоу из Сан Диего показал, что насекомые дрозофилы, лишенные возможности спать, тоже умирают спустя 60–70 часов.
"В далеком 1965 году наука о сне — сомнология — делала первые шаги, и о смертельной опасности длительного неспанья никто не думал. Даже ставились рекорды — кто дольше не будет спать. Мировой рекорд по непрерывному бодрствованию в то время поставил в 17-летний американский школьник Ренди Гарднер, который провел без сна 264 часа, то есть 11 суток. Сомнолог Демент, наблюдавший за Гарднером, писал, что временами юноша напоминал ему сомнамбулу, а иногда у него были приступы раздражительности, галлюцинации, признаки мании преследования и эпизоды агрессивности".
Непрерывная электроэнцефалограмма в то время не велась, поэтому когда Гарднер сидел с закрытыми глазами, возможно, у него и случался локальный микросон, который компенсировал негативные последствия длительного лишения сна. Но об этом мы уже не узнаем.
"Сейчас крайней границей допустимого лишения сна у людей считается четверо суток, — говорит Вербицкий, задавшись вполне риторическим вопросом. — Нарушить механизмы сна очень легко, а вот для их починки жизни может не хватить. Необходимо все хорошо взвесить и решить, стоит ли оно того?"
Оксана Гамзаева