Единственное родильное отделение закроют в городе-спутнике Барнаула

БАРНАУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Единственное родильное отделение центральной городской больницы (ЦГБ) Новоалтайска, города с населением 75 тыс. человек, который является спутником Барнаула, сократят в связи с отсутствием специалистов и уменьшением количества родов в городе. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, жители Новоалтайска будут пользоваться услугами родильных отделений Барнаула.

"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", - сказали в пресс-службе министерства, уточнив, что в 2018 году в Новоалтайском отделении родились 379 детей, а в 2019 году - 114.

В пресс-службе Минздрава региона отметили, что других родильных отделений в Новоалтайске нет, поэтому для рождения детей жители города будут пользоваться услугами роддомов Барнаула, который расположен на расстоянии 17 км от города-спутника.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава со ссылкой на главного врача Новоалтайской ЦГБ Константина Федорюка, всем медицинским работникам предложено трудоустройство в другие отделения больницы и переобучение за счет медицинской организации. "Кадровый дефицит, сложившийся в учреждении, не позволяет нам терять отличных специалистов, которые работают в роддоме, поэтому мы всем предлагаем продолжить трудовую деятельность в нашей больнице, прорабатываем этот вопрос в индивидуальном порядке", - цитирует его пресс-служба регионального Минздрава.

Новоалтайск является территорией опережающего развития. Градообразующим предприятием моногорода является завод "Алтайвагон". Население города составляет порядка 75 тыс. человек.