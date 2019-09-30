На Ставрополье начнут обучать пердпенсионеров по пяти компетенциям WorldSkills

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) начнет обучение граждан предпенсионного возраста по пяти компетенциям WorldSkills в рамках национального проекта, сообщили в понедельник в пресс-службе СтГАУ.

"Университет успешно прошел предварительный квалификационный отбор по компетенциям "Изготовление прототипов", "Ветеринария", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Администрирование отеля", "Электромонтаж". Занятия продлятся более трех месяцев и завершатся сдачей демонстрационного экзамена, после которого все участники получат документ о квалификации и "Скиллс-паспорт", - говорится в сообщении.

Бесплатное обучение организовано в институте дополнительного образования, работающем на базе аграрного университета. В вузе отмечают, что новые навыки позволят гражданам предпенсионного возраста повысить свою конкурентоспособность и мобильность, укрепить позиции на рынке труда.

"Университет только приступает к этой программе, в данный момент необходима масштабная информационная кампания - люди зачастую не до конца понимают, какие возможности дают им новые навыки. Сейчас проводятся консультации с будущими студентами, иногда, записавшись на одну программу обучения, люди после общения со специалистами меняют ее на другую, более подходящую для них", - рассказали ТАСС в институте дополнительного образования СтГАУ.

Нацпроект "Демография", в рамках которого в регионах России реализуются программы переобучения граждан предпенсионного возраста, рассчитан на 2019-2024 годы. Национальный проект включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.