Памятник Беллинсгаузену установят у антарктической станции его имени в январе 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Памятник русскому мореплавателю Фаддею Беллинсгаузену установят рядом со станцией его имени в Антарктиде в январе 2020 года, когда будет отмечаться 200-летие с открытия континента его экспедицией. Об этом сообщил журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в понедельник президент Института Беринга-Беллинсгаузена для обеих Америк Сергей Брилев.

"В позапрошлом году наш институт поставил в Монтевидео первый из памятников Беллинсгаузену в "раскрутку" 200-летия открытия (Антарктиды - прим. ТАСС). 6 января следующего года мы ставим памятник Беллинсгаузену на станции Беллинсгаузен в Антарктиде совместно с петербургским институтом Арктики и Антарктики", - сказал Брилев.

Как пояснил ТАСС глава института, скульптором выступил Алексей Леонов. "Отливали мы прошлый (установленный в Уругвае - прим. ТАСС) памятник в Смоленске, нынешний - в Московской области", - рассказал он.

К берегам самого южного континента двухметровый бронзовый монумент доставит научно-экспедиционное судно "Академик Федоров", отправившееся из Санкт-Петербурга в ноябре прошлого года. "Насколько мне известно, постамент Российская антарктическая экспедиция везет, по-моему, из Африки, из Кейптауна", - добавил Брилев.

Он также отметил, что установка памятника будет осуществляться на средства спонсоров и меценатов. Организаторами мероприятия являются Институт Беринга-Беллинсгаузена для обеих Америк и Арктический и антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге.

Фаддей Беллинсгаузен в ходе экспедиции 1819 - 1821 гг. командовал шлюпом "Восток", который вместе с судном "Мирный" (которым командовал Михаил Лазарев) достиг Антарктиды.