Северная Осетия получит в 2020 году более 190 млн рублей на празднование крещения Алании

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия получит в 2020 году из федерального бюджета более 190 млн рублей в рамках празднования крещения Алании. Об этом сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

"В ходе совещания рассмотрены вопросы, связанные с предстоящим празднованием 1100-летия крещения Алании... С 2020 года начнется финансирование запланированных мероприятий. В следующем году ожидается выделение средств из федерального бюджета в размере более 190 млн рублей, работы пройдут на объектах культурного наследия", - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил вице-премьеру Ирине Азимовой внимательно изучить документацию, которая позволит в оперативном порядке провести конкурсные процедуры и приступить к реставрационной деятельности.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.