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Северный Кавказ

Вячеслав Битаров поручил проводить ярмарки вакансий в районах Северной Осетии

Должна быть полная информация по заработным платам, отметил глава республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил комитету республики по занятости населения проводить ежеквартально в сельских районах республики ярмарки вакансий. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Ярмарки вакансий необходимо ежеквартально проводить в сельских районах республики, во Владикавказе аналогичные мероприятия нужно проводить чаще. Должна быть полная информация по заработным платам, реальным рабочим местам, и эту деятельность профильный комитет должен проводить в постоянном взаимодействии с главами муниципальных образований", - цитирует пресс-служба главу республики.

Он отметил необходимость оповещения населения о предстоящей ярмарке вакансий. "Кто хочет работать, тот найдет применение своим силам и навыкам. Наша задача в том, чтобы помочь этим людям", - сказал Битаров.

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Битаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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