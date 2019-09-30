Режим электронной визы для граждан 53 стран заработал для Петербурга и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Режим электронных виз, которые доступны для оформления гражданами 53 государств, начал действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эти субъекты пополнили список регионов РФ с облегченным порядком въезда, наряду с Дальним Востоком и Калининградской областью.

Указ, согласно которому режим электронной визы распространяется на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, президент России Владимир Путин подписал в июле этого года. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к главе государства с просьбой ввести этот режим с 1 октября. Согласно озвученному Бегловым прогнозу, за счет ввода электронных виз Санкт-Петербург сможет увеличить турпоток с 8,2 млн до 12 млн человек в год.

"Мы действительно открываем город, который уже готов и по всем рейтингам уже является одним из лучших, привлекательных туристских центров как минимум Европы, а на самом деле - и мира. Электронная виза открывает возможности для развития новых видов туризма, которые раньше сложно было формировать и продвигать. Это так называемый сити-туризм - городской туризм, туризм выходного дня, праздничных каникулярных дат, это событийный туризм. Крайне важно для Петербурга, что это открывает большие возможности для продвижения всесезонного туризма, то есть зимних событий, зимних праздников, новогодних каникул, Масленицы", - сказал ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев, добавив, что в настоящее время главной задачей городского маркетинга является распространение информации о механизме электронных виз.

Как сообщили ТАСС в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Маркова, городской комитет по развитию туризма на основании информации из официальных документов подготовил "памятку, которая поможет иностранным гостям легко ориентироваться в правилах оформления электронной визы и ее использования". Отмечается, что она будет размещена на официальных ресурсах комитета и направлена партнерам в разных странах, ее планируется перевести на иностранные языки.

Перечень стран

10 сентября правительство РФ утвердило список из 53 стран, граждане которых могут въезжать в Россию и выезжать из страны через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов. Этот перечень идентичен списку иностранных государств, гражданам которых сейчас при прибытии в Россию через пункты пропуска особой экономической зоны в Калининградской области оформляются электронные визы. В их числе - страны Европы, а также Бахрейн, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Малайзия, Мексика, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Филиппины и Япония.

Согласно установленному порядку, электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. За выдачу такого типа виз консульский сбор не взимается, при этом иностранные граждане, прибывшие в РФ через пункты пропуска на основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения в пределах территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.