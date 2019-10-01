Власти и общественники Камчатки требуют отстрела 500 медведей в Кроноцком заповеднике

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Общественники Камчатского края при поддержке Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира региона намерены обязать администрацию ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" заняться отстрелом около 500 медведей, обитающих в районе Курильского озера. По мнению активистов, большое количество диких животных представляет опасность для человека. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель директора по охране заповедника Владимир Халманов.

"Общественники действительно настаивают на отстреле, на моей памяти впервые такая ситуация складывается. Общественники аргументируют тем, что медведи несут угрозу человеку. Но медведь, который находится у нас на территории, не представляет угрозы находящимся на границе к заказнику населенным пунктам. Здесь достаточно рыбы для его питания, зверю нет смысла покидать территорию заказника", - сообщил собеседник агентства.

По словам Халманова, Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира региона поддерживает требование активистов. Максимальная численность медведей на территории заказника превышена более чем вдвое.

"Агентство лесного хозяйства ошибочно основывается на нормативах численности для охотничьих угодий", - уточнил собеседник.

В Агентстве лесного хозяйства комментировать ситуацию ТАСС отказались.