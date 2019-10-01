Динамика по ТОР Хабаровского края хуже, чем в других регионах Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Реализация проектов на территориях опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае идет хуже по сравнению с остальными дальневосточными регионами, сообщил на совещании об экономическом развитии региона в Хабаровске вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"В целом в Хабаровском крае сокращается количество рабочих мест на территориях опережающего развития. Это минус 837 мест по отношению к 2018 году. Есть целый ряд расторгнутых, к сожалению, инвестиционных соглашений на территориях опережающего развития. То есть в целом это единственная территория, где динамика в ТОР на убытие, а не в плюс", - сказал Трутнев.

Он отметил, что индекс промышленного производства по Дальнему Востоку составляет 104,4% к 2018 году, в Хабаровском крае - 99,5%.

"В целом Дальний Восток значительно выше среднероссийских показателей. Хабаровский край - ниже по Дальнему Востоку", - сказал Трутнев.

Вице-премьер добавил, что по результатам инвестиционного рейтинга регион также сильно снизил свои позиции.

Всего в Хабаровском крае создано три ТОР - "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". Общий объем заявленных инвестиций оценивается в 61,7 млрд рублей. Планируется создать свыше 6,9 тыс. рабочих мест.