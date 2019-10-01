В Черекском районе КБР до конца года сдадут в эксплуатацию четыре социальных объекта

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Ясли, дом культуры, многофункциональный спортивный комплекс и спортивную площадку в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года. Они строятся на средства нескольких национальных проектов, сообщил ТАСС во вторник глава администрации муниципалитета Борис Муртазов.

"В этом году в Черекском районе в рамках национальных проектов строится несколько объектов. Многофункциональный спорткомплекс в Къашхатау (районный центр - прим. ТАСС) стоимостью 180 млн рублей. Там же и спортивная площадка на 5,5 млн рублей. Сейчас активно строится дом культуры на 200 мест в селении Къара-Суу - это 12 млн рублей. Построили два ясельных блока по 40 мест в селениях Верхняя Балкария и Аушигер. Их откроем на следующей неделе", - сказал Муртазов.

По его словам, в районе благоустроили дворовые территории в селениях Бабугент, Аушигер и Зарагиж, идет ремонт памятника основоположнику балкарской литературы Кязиму Мечиеву. "Также в этом году по нацпроекту "Культура" закупаем переездной автоклуб. Капитально отремонтировали дом культуры на 200 мест в селении Безенги. Там установлена котельная, которая будет обогревать и школу, и ДК", - уточнил Муртазов.

Во исполнение майского указа президента РФ были утверждены паспорта нацпроектов в сферах демографии, культуры, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта. Их планируется реализовать до 2024 года. КБР участвует в 51 из 67 федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов.