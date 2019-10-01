Проект по закладке интенсивных садов на 370 га будет реализован в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Более миллиона саженцев будет высажено на площади в 370 га в Карачаево-Черкесии в соответствии с проектом по закладке интенсивных садов, сообщил во вторник ТАСС заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" Науруз Байрамкулов.

"Новый проект предполагает закладку интенсивных садов площадью 370 га на территории Карачаево-Черкесской Республики, будет высажено более миллиона саженцев, предварительно, в Зеленчукском и Прикубанском районах. Инвестором выступают ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья", а оператором проекта - ООО "Архыз-Фрут Логистик", - сказал он.

По словам Байрамкулова, реализовать проект планируется в течение двух лет. На сегодняшний день уже ведутся работы по подготовке земли, установке шпалерной системы и закладки саженцев. После выхода на проектную мощность сады позволят собирать урожай в 18,5 тыс. тонн ежегодно. Благодаря проекту будет организовано более 140 постоянных и до 180 сезонных рабочих мест.

"Интенсивные сады - серьезный материал отечественного производства, который производится в ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" - в старейшем и одном из крупнейших в стране питомнике по производству саженцев, это в основном будут яблоневые деревья, также будет продолжаться реализация по груше - для нее будет выделено около 20 га земли, рассматривается вопрос о посадке сливовых деревьев", - отметил Байрамкулов.

В последние годы в Карачаево-Черкесии активно развивается садоводство. Компания "Сады Карачаево-Черкесии" по инвестиционному проекту, включенному в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), уже высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР. При выходе на проектную мощность в течение пяти лет можно будет собирать по 50 тонн фруктов с гектара. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест.

В 2019-2021 годы компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный проект с объемом вложений более миллиарда рублей. Он предполагает закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа.