Синоптики обещают регионам Центральной России потепление к выходным

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Потепление прогнозируется в период со 2 по 5 октября на значительной территории Центральной России. Так, ожидается, что в Воронежской области столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23 градуса, в Брянской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской и ряде других областей - до плюс 19-22 градусов, сообщили ТАСС во вторник в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дежурный синоптик Воронежского областного гидрометцентра Галина Губинская рассказала ТАСС, что 2 октября в регионе не исключены дожди, после которых начнется потепление. "Погоду с дождями во вторник принесет западный циклон из Европы, - после него пройдет теплый фронт с высокой температурой со стороны Средиземного моря. В четверг, пятницу и субботу ожидается до плюс 23 градусов. После выходных в Воронежской области начнется глубокое похолодание", - отметила Губинская.

Потепление со 2 октября придет и в Тамбовскую область, сообщили ТАСС в местном гидрометцентре. "Регион покидает антициклон, на его смену приходит теплая солнечная погода, без осадков. Столбики термометра днем поднимутся до плюс 22 градусов, ночью ожидается не ниже плюс 12 градусов. Бабьим летом это назвать нельзя, поскольку потепление будет скоротечным и продержится в регионе буквально два-три дня", - сказали в ведомстве.

В Рязанской области в среду ожидается до плюс 17 градусов, днем 3 октября - до 21 тепла без осадков, сказали в местном ЦГМС. Во Владимирской, Курской и Орловской областях в ближайшие сутки сохранится переменная облачность, возможны дожди, воздух прогреется лишь до плюс 15-16 градусов, с 3 по 5 октября дневная температура может подниматься до плюс 18-20 градусов.

С плюс 13-14 градусов до плюс 16-19 градусов, по данным региональных ЦГМС, к 5 октября потеплеет в Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. Более прохладная погода - около плюс 14-15 градусов, прогнозируется в этот же период в Костромской, Ярославской областях.

По данным сайта Гидрометцентра России, под влиянием атмосферных фронтов в северной половине ЦФО 3 и 4 октября пройдут дожди, на юге - местами с грозами, порывы ветра могут достигать 12-18 м/с.