Дни Москвы пройдут в Карачаево-Черкесии 10-11 октября

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Дни Москвы пройдут 10 и 11 октября на территории Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), в ходе которых состоятся совместные культурные и спортивные программы. Об этом сообщил во вторник глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"10-11 октября в Карачаево-Черкесии пройдут Дни Москвы. В рамках предстоящего мероприятия в республику приедет большая делегация из правительства Москвы, представители торгово-промышленной палаты, московские творческие коллективы. Мы запланировали много полезных и интересных мероприятий, связанных с нашим сотрудничеством в экономике, социальной, образовательной и культурной сферах", - написал Темрезов.

Он отметил, что запланированы совместные культурная и спортивная программы, также ожидается объявление победителей конкурса "Моя Москва" на знание истории и традиций города. Будут организованы творческие мастер-классы от участников всероссийских конкурсов талантов.

"Благодарю мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку этого мероприятия, активное в нем участие. Надеюсь, жителям республики, представителям деловых кругов будет интересно и полезно такое межрегиональное общение, а нашим гостям понравятся природные, архитектурные и культурные достопримечательности Карачаево-Черкесии, а главное, понравится теплота и гостеприимство жителей республики, с которым они традиционно встречают гостей", - добавил глава региона.