На Курилах планируют построить три новых комплекса отделов МВД

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в ходе реализации федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Курил в 2020-2022 годах намерены построить на островах три новых комплекса отделов МВД за 426 млн рублей. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель министерства экономического развития региона.

"На эти средства будут построены три новых комплекса отделов внутренних дел", - сообщил собеседник агентства. Финансирование будет вестись за счет федерального бюджета.

Уточняется, что отделы МВД появятся на трех островах: Парамушире, Кунашире и Итурупе. Точные сроки реализации проектов пока не называются.

Всего на программу развития Курил в федеральном бюджете запланировано 339,5 млн рублей на 2020 год, 442,5 млн рублей на 2021 год и 691,4 млн рублей на 2022 год.