В Бурятии сняли особый противопожарный режим

УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии сняли особый противопожарный режим, действовавший в регионе из-за лесных пожаров с апреля 2019 года. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Ольга Быкова.

"Постановлением правительства Республики Бурятия в связи со снижением пожарной опасности на территории региона снят особый противопожарный режим", - сказала она.

Всего за пожароопасный период этого года в Бурятии зарегистрировано около 600 лесных пожаров общей площадью порядка 270 тыс. га. Это меньше, чем в 2017 году, когда в республике было зарегистрировано более 820 лесных пожаров, и огнем было пройдено около 280 тыс. га, но больше по сравнению с 2018 годом - тогда произошло порядка 360 лесных пожаров на общей площади около 24 тыс. га.

Основные причины возникновения лесных пожаров в Бурятии - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также сухие грозы в труднодоступных местах. Работа лесной охраны в пожароопасном сезоне 2019 года осложнялась высокими температурами воздуха и сухой погодой. Тем не менее, специалистам удавалось в первые сутки после возгорания тушить более трети всех лесных пожаров - 86,2%, остальные 13,8% очагов тушились во вторые и последующие сутки.

К тушению лесных пожаров в этом году в республике были привлечены около 3 тыс. человек - сотрудники МЧС, МВД, лесной охраны, специалисты администраций муниципальных образований. Были задействованы 20 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в 2019 году в Бурятии был на 30% увеличен объем финансирования [для борьбы с лесными пожарами] - с 340 млн до 480 млн рублей, средства выделялись по линии Минприроды РФ и Рослесхоза. В рамках национального проекта "Экология" республика получила 33 единицы техники для работы по предотвращению лесных пожаров.

В связи с природными пожарами в 2019 году в регионе возбудили 47 уголовных дел по ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений"), составлено порядка 3 тыс. административных дел, наложено административных штрафов на сумму около 11 млн рублей.