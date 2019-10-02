Музей на Чукотке приобретет медийное оборудование благодаря участию в конкурсе РВИО

ТАСС, 2 октября. Проект "Трасса Аляска-Сибирь" краеведческого музея городского округа Эгвекинот на Чукотке занял третье место на конкурсе Российского военно-исторического общества (РВИО). Благодаря этому учреждение сможет закупить медийное оборудование для улучшения экспозиции, сообщил в среду ТАСС представитель музея.

"Подписан договор с Российским военно-историческим обществом. Разработана программа реализации проекта. Как только денежные средства поступят на счет музея начнется реализация проекта по закупке медиа-оборудования для улучшения экспозиции "Трасса Аляска-Сибирь", - сказал собеседник агентства.

Проект "Трасса Аляска-Сибирь" является постоянно действующей экспозицией музея в историческом зале. Он посвящен перегону самолетов в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) по секретной трассе "Аляска - Сибирь".

"Приобщение жителей и гостей поселка Эгвекинот к событиям, происходившим в годы ВОВ, осознание значимости трассы Аляска-Сибирь в Победе в ВОВ, сохранение исторической правды и памяти о героическом прошлом нашей страны, формирование у граждан, особенно у подрастающего поколения чувства гордости за родную страну, исторического самосознания, патриотизма и ответственной гражданской позиции - такие цели преследует проект", - пояснил представитель музея.

Конкурс музейных проектов проводился РВИО при содействии Министерства культуры РФ с целью выявления и поддержки лучших музейных практик. Участниками конкурса стали 150 музеев и объединений. Это крупные музеи и залы военной славы, школьные музеи и музеи поисковых объединений, краеведческие музеи и музейные объединения, работающие над увековечиванием памяти своих земляков.